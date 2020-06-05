В Ужгороде решили пока не открывать детсады

Соответствующее решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В Ужгороде детские дошкольные заведения не возобновят работу с 9 июня.

Как сообщили в отделе информационной работы Ужгородского городского совета, соответствующее решение сегодня приняли на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На заседании комиссии рассматривалось выполнение одного из пунктов решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, принятого 29 мая, о возможном ослаблении противоэпидемических мероприятий, связанных с заболеваемостью коронавирусом и предоставлении разрешения на посещение учреждений дошкольного образования в Ужгороде.

«Руководитель городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, начальник управления здравоохранения Ужгородского горсовета Василий Решетар сообщил, что сейчас наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мероприятий, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования», - уточнили в ведомстве.

В горсовете также сообщили, что комиссией принято решение вновь рассмотреть этот вопрос 12 июня.

В то же время, как уточнил УНИАН заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко, решение, принятое на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 29 мая, предусматривало возможность открытия дошкольных учреждений по районам области исключительно при условии их готовности к этому. Соответствующие решения об открытии или неоткрытии детсадов должны принимать руководители каждой из административных единиц региона.

По информации Закарпатской ОГА, по состоянию на утро 5 июня в области зарегистрировано 1280 случаев COVID-19, 28 человек умерли.

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