С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. За сутки выявлено более 2 тысяч новых случаев коронавируса.
Новое карантинное зонирование
В Украине сегодня, 7 сентября, вступил в силу новый раздел страны на карантинные зоны. Регионы разделены на 4 зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.
Ситуация с коронавирусом
Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло на 2 174 человека.
Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 138 068 случаев заражения коронавируса. Вследствие болезни умерли 2 864 человека, выздоровели - 62 227 пациентов.
Нарушение перемирия на Донбассе
За сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Вследствие обстрелов погиб военный из Ивано-Франковской области Тарас Кубийович, еще один боец получил ранение.
Главные новости Украины: что важно знать 7 сентября 2020
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