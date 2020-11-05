В Украине тем временем продолжается карантин, введенный для сдерживания распространения коронавируса.

В Украине зафиксировано рекордное суточное количество новых больных COVID-19. Стало известно, какие новые карантинные ограничения предлагает ввести Минздрав.

Новый "рекорд" коронавируса

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 9 850 человек.

От начала пандемии болезнь COVID-19 подтвердили у 430 467 украинцев. Выздоровели от коронавируса 184 782 человека, умерли – 7 924 человека.

Премьер-министр Денис Шмыгаль тем временем спрогнозировал 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки к концу текущего месяца.

Новые карантинные ограничения

Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Между тем в Раде прошел профильный комитет законопроект, который предусматривает штрафование граждан без защитных масок сразу на месте.

Скандальный законопроект КСУ

Некоторые судьи КСУ временно отказались от участия в работе Суда.

На вечернем заседании КСУ трое судей не явились, чтобы сорвать рассмотрение земельной реформы.

Война на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки шесть раз нарушили перемирие на Донбассе.

Украинский военнослужащий был ранен оккупантами из осколочного оружия.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

Главные новости Украины: что важно знать 5 ноября 2020

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Авторы: Алина Вишневская, Екатерина Пулатова