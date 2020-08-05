Главные новости Украины за 5 августа: провокации оккупантов на Донбассе и новый антирекорд коронавируса

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный из-за коронавируса.

Российские оккупанты, несмотря на перемирие на Донбассе, осуществляют провокационные выстрелы в сторону украинских бойцов. В Украине – новый суточный антирекорд случаев коронавируса.

Новый антирекорд коронавируса

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству больных COVID-19 за сутки. Так, 4 августа выявлено еще 1 271 зараженного коронавирусом.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 75 490 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1 788 человек.

Перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки, 4 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили три одиночных провокационных выстрела в сторону украинских позиций. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Главные новости Украины: что важно знать 5 августа 2020

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