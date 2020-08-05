Главные новости Украины за 5 августа: провокации оккупантов на Донбассе и новый антирекорд коронавируса
09:11, 05 августа 2020Общество
42 0
В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный из-за коронавируса.
Главные новости Украины 5 августа 2020 / фото УНИАН
Российские оккупанты, несмотря на перемирие на Донбассе, осуществляют провокационные выстрелы в сторону украинских бойцов. В Украине – новый суточный антирекорд случаев коронавируса.
Новый антирекорд коронавируса
В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству больных COVID-19 за сутки. Так, 4 августа выявлено еще 1 271 зараженного коронавирусом.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 75 490 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1 788 человек.
Перемирие на Донбассе
За прошедшие сутки, 4 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили три одиночных провокационных выстрела в сторону украинских позиций. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Новости Украины за 5 августа 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 5 августа 2020
- В Украине подорожал доллар: свежий курс валют
- Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ
- Убийство Гандзюк: дело по обвинению Мангера будут рассматривать в Киеве
- В МВД рассказали украинцам, как бороться с наркоманами
- Суд не смог избрать меру пресечения киевскому террористу: заседание перенесли из-за языка документа
- В МВД назвали условие для возвращения полицейских в поезда
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter