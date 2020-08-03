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Главные новости Украины за 3 августа: новые правила карантина и провокации боевиков на Донбассе

08:57, 03 августа 2020
Общество
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Главные новости Украины 3 августа / фото УНИАН

Новации адаптивного карантина

С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе были совершены два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Главные новости Украины: что важно знать 3 августа 2020

  • Геращенко пригрозил мэрам городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин
  • Словам Путина убедить нельзя – Кравчук
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