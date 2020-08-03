Главные новости Украины за 3 августа: новые правила карантина и провокации боевиков на Донбассе
08:57, 03 августа 2020Общество
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В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.
Главные новости Украины 3 августа / фото УНИАН
В Украине заработали новые правила адаптивного карантина. Боевики осуществили две провокации на Донбассе.
Новации адаптивного карантина
С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки на Донбассе были совершены два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Главные новости Украины: что важно знать 3 августа 2020
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