Главные новости Украины за 3 августа: новые правила карантина и провокации боевиков на Донбассе

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине заработали новые правила адаптивного карантина. Боевики осуществили две провокации на Донбассе.

Новации адаптивного карантина

С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе были совершены два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск.

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