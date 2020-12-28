Главные новости Украины 28 декабря 2020 / фото УНИАН
В Украине заметно снизилось суточное количество новых случаев коронавируса. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки диагностировали 4385 новых случаев заболевания COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом в стране инфицировались 1030374 украинца, 665729 - выздоровели, 17849 - умерли.
Перемирие на Донбассе
Боевики на Донбассе продолжают нарушать установленное перемирие - вражеские обстрелы зафиксированы в течение прошедших и текущих суток. В результате обстрела был травмирован украинский боец.
Новости Украины 28 декабря 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 28 декабря 2020
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