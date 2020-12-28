В январе граждане будут покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр в зависимости от поставщика газа.

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.

Читайте такжеВ Украине расширили программу получения субсидий на коммуналку (видео)Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

Наименьшую цену в январе своим потребителям предложила энергетическая компания "Газ АП" - 6,99 гривни за кубометр (+11% к декабрю). Далее идет компания Megawatt - 7,05 гривни за кубометр (+18% к декабрю). Далее следует компания "Агросинтез Трейдинг" - 7,08 гривни за кубометр (+19% к декабрю). "Энергетические ресурсы Украины" предлагают газ по цене 7,11 гривни за кубометр, а "Аскания Энерджи" - 7,20 гривни за кубометр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 3% населения, предлагает топливо в январе по 7,22 гривни за кубометр (+14% к декабрю).

Цены на газ у остальных поставщиков

Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне от 7,39 до 10,8 гривни за кубометр.

Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в январе предлагают гражданам купить газ по цене от 8,75 до 10,8 гривни за кубометр в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная на 20,5%.

Самую высокую цену на январь предложила компания "Львовэнергосбыт" - 10,8 гривни за кубометр.

Всего по состоянию на 28 декабря свои январские предложения опубликовали 55 поставщиков газа.

Что этому предшествовало

Средняя стоимость газа в Украине для населения в декабре составляет от 6,33 до 8,96 гривни за кубометр.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.

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Автор: Анна Бредихина