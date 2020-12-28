Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.
Читайте такжеВ Украине расширили программу получения субсидий на коммуналку (видео)Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.
Наименьшую цену в январе своим потребителям предложила энергетическая компания "Газ АП" - 6,99 гривни за кубометр (+11% к декабрю). Далее идет компания Megawatt - 7,05 гривни за кубометр (+18% к декабрю). Далее следует компания "Агросинтез Трейдинг" - 7,08 гривни за кубометр (+19% к декабрю). "Энергетические ресурсы Украины" предлагают газ по цене 7,11 гривни за кубометр, а "Аскания Энерджи" - 7,20 гривни за кубометр.
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 3% населения, предлагает топливо в январе по 7,22 гривни за кубометр (+14% к декабрю).
Цены на газ у остальных поставщиков
Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне от 7,39 до 10,8 гривни за кубометр.
Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в январе предлагают гражданам купить газ по цене от 8,75 до 10,8 гривни за кубометр в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная на 20,5%.
Самую высокую цену на январь предложила компания "Львовэнергосбыт" - 10,8 гривни за кубометр.
Всего по состоянию на 28 декабря свои январские предложения опубликовали 55 поставщиков газа.
Что этому предшествовало
- Средняя стоимость газа в Украине для населения в декабре составляет от 6,33 до 8,96 гривни за кубометр.
- С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
- Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram