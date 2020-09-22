В Украине уже несколько месяцев длится карантин, введенный из-за коронавируса.

Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 180 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине выявили еще 2 884 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 181 237 человек, 79 901-выздоровел, 3 642 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Российско-оккупационные войска за сутки трижды нарушили договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, которые начали действовать 27 июля 2020 года.

Главные новости Украины: что важно знать 22 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская