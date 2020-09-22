Нардепы собирают подписи за отставку Фокина.

Нардепы из фракции "Голос" в Верховной Раде инициировали выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы.

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Как сообщил депутат от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook, он и его коллеги по фракции готовят соответствующий запрос к президенту.

«Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина из ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР «повстанцами», выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО – но и всего Донбасса, а также за создание «международного временного правительства» на суверенной территории Украины. Подобные заявления являются неприемлемыми и вредительскими. Заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России, ровно как и нахождение под полным влиянием московской пропаганды», – написал Лозинский.

Он сообщил, что в 2017 году Фокин заявлял, что «Россию надо понять – у нее там флот», ведь она «потеряла бы Крым навечно», потому что «пришли бы сюда американцы».

"Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые подрывают целостность украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты», – добавил нардеп.

Он призвал коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к президенту Украины и дать «принципиальную оценку высказываниям господина Фокина на посту заместителя главы делегации».

Из-за каких именно слов Фокина поднялся новый скандал

Витольд Фокин в интервью «Украинскому радио» назвал силы РФ в оккупированных районах Донбасса «повстанцами», что вызвало резонанс в обществе. «Нужно или такой же контингент (военный контингент ООН, – ред.) расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории», – сказал Фокин.

Также в этом интервью Фокин намекнул, что считает причиной войны на Донбассе языковой вопрос. "С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного», – сказал он.

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ в предыдущем интервью

Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Позже журналист и участник переговоров в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Фокин показывал первоначальный согласованный вариант интервью, в котором после слов об амнистии уточнялось, что речь не идет о военных преступниках. Эту информацию подтвердил и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Автор: Андрей Василюк