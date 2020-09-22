Нардепы из фракции "Голос" в Верховной Раде инициировали выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы.
Читайте такжеНужен компромисс: Фокин считает, что новая встреча "нормандской четверки" результата не принесет
Как сообщил депутат от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook, он и его коллеги по фракции готовят соответствующий запрос к президенту.
«Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина из ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР «повстанцами», выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО – но и всего Донбасса, а также за создание «международного временного правительства» на суверенной территории Украины. Подобные заявления являются неприемлемыми и вредительскими. Заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России, ровно как и нахождение под полным влиянием московской пропаганды», – написал Лозинский.
Он сообщил, что в 2017 году Фокин заявлял, что «Россию надо понять – у нее там флот», ведь она «потеряла бы Крым навечно», потому что «пришли бы сюда американцы».
"Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые подрывают целостность украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты», – добавил нардеп.
Он призвал коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к президенту Украины и дать «принципиальную оценку высказываниям господина Фокина на посту заместителя главы делегации».
Из-за каких именно слов Фокина поднялся новый скандал
- Витольд Фокин в интервью «Украинскому радио» назвал силы РФ в оккупированных районах Донбасса «повстанцами», что вызвало резонанс в обществе. «Нужно или такой же контингент (военный контингент ООН, – ред.) расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории», – сказал Фокин.
- Также в этом интервью Фокин намекнул, что считает причиной войны на Донбассе языковой вопрос. "С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного», – сказал он.
Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ в предыдущем интервью
- Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.
- Позже журналист и участник переговоров в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Фокин показывал первоначальный согласованный вариант интервью, в котором после слов об амнистии уточнялось, что речь не идет о военных преступниках. Эту информацию подтвердил и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram