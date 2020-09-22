Киев всегда прислушивается к мнению международных партнеров, уверяют в МИД.

В Министерстве иностранных дел Украины не видят оснований для пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной.

Об этом в интервью "Голоса Америки" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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По ее словам, за последние шесть лет ЕС много инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине, а официальный Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров.

Как сказала Джапарова, Украина не получала от представителей Евросоюза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики.

"Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур», - заявила Джапарова.

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек», - заявила она.

По убеждению Джапаровой, сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

«Есть четкое понимание, как двигаться, а также - что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне», - сказала она.

Скандал с избранием нового главы САП: резкая реакция Запада на членов комиссии с "нехваткой опыта и честности"

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые в частности будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Пока международное сообщество занято делами Беларуси, правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон-Таубадель.

Посольство США в Украине заявило, что Евросоюз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отметили в посольстве.

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Автор: Виталий Саенко