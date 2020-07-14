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Главные новости Украины за 14 июля: гибель трех бойцов на Донбассе и вероятное продление карантина

09:41, 14 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 14 июля 2020 / фото УНИАН

Активизация боевиков на Донбассе

В течение 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов погибли трое украинских бойцов, один ранен и еще один получил боевое травмирование.

Карантин в Украине

В Минздраве продолжается дискуссия о дальнейшем продлении карантина в Украине. По данным СМИ, вероятно, после 31 июля он будет продлен еще на две недели.

Иллюстрация REUTERS

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки выявлено 638 новых больных COVID-19.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 54 771 случай коронавирусной инфекции.

Главные новости Украины: что важно знать 14 июля 2020

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