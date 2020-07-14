Главные новости Украины за 14 июля: гибель трех бойцов на Донбассе и вероятное продление карантина
09:41, 14 июля 2020Общество
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Украина продолжает жить в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.
Главные новости Украины 14 июля 2020 / фото УНИАН
Оккупанты на Донбассе убили трех украинских военных. В Украине выявлено более 600 новых зараженных коронавирусом.
Активизация боевиков на Донбассе
В течение 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.
Вследствие обстрелов погибли трое украинских бойцов, один ранен и еще один получил боевое травмирование.
Карантин в Украине
В Минздраве продолжается дискуссия о дальнейшем продлении карантина в Украине. По данным СМИ, вероятно, после 31 июля он будет продлен еще на две недели.
Иллюстрация REUTERS
Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки выявлено 638 новых больных COVID-19.
Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 54 771 случай коронавирусной инфекции.
Главные новости Украины: что важно знать 14 июля 2020
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