Уже более полугода в Украине длится карантин, введенный для противодействия распространению коронавируса.

Количество новых случаев коронавируса за сутки выросло на более 10 тысяч. Оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 10 611 человек.

Всего подтвердили 489 808 случаев болезни COVID-19, при этом выздоровели 221 459 украинцев, умерли – 8 947 человек.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военнослужащего.

Главные новости Украины: что важно знать 11 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская