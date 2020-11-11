Главные новости Украины 11 ноября 2020 / фото УНИАН
Количество новых случаев коронавируса за сутки выросло на более 10 тысяч. Оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 10 611 человек.
Всего подтвердили 489 808 случаев болезни COVID-19, при этом выздоровели 221 459 украинцев, умерли – 8 947 человек.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военнослужащего.
Актуальные новости Украины 11 ноября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 11 ноября 2020
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