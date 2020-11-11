По словам Шмыгаля, "карантин выходного дня" является альтернативой полному локдауну экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

Об этом он заявил во вступительном слове на сегодняшнем заседании правительства, на котором анонсировал запуск новых карантинных ограничений.

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"Правительство готово к тому, чтобы подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного "карантина выходного дня". В полной мере возобновим и расширим следующие программы поддержки – это компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей для физических лиц – предпринимателей, вместе с Торгово-промышленной палатой разрабатываем упрощенный механизм реализации форс-мажорных обстоятельств, продолжает работать программа доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса", - сказал он.

По словам Шмыгаля, "карантин выходного дня" является альтернативой полному локдауну экономики.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна", - заявил Шмыгаль

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и Министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого "карантина выходного дня", - сказал он.

Хронология событий

9 ноября 2020 года заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Дмитрий Шварц