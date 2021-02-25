Женщина родила седьмого ребенка, которого, по словам жителей, забрали в Дом малютки.

В Николаеве пару, которая поселилась в подвале многоэтажки на Генерала Карпенко, 9, выгнали оттуда. Жители дома смогли решить проблему с выселением бездомных с помощью соцсетей.

Читайте такжеВ Днепре семейная пара, которая 7 лет живет на улице, ждет ребенкаОб этом сообщили в группе "Контакт-центр при Николаевском городском совете". В сообщении отмечается, что из подвала дома по указанному адресу бездомных выселили.

Автор поста по имени Лили Микс уточнила, что "23 февраля непрошенных соседей выселили из подвала и отвезли в центр социальной службы для бездомных". Она добавила, что после уборки и осмотра всех коммуникаций, проходящих в подвале, там установили металлические двери.

Бездомная пара в подвале многоэтажки: предыстория

В Николаеве в подвале многоэтажки поселилась пара бездомных из Херсона. Женщина была на последних месяцах беременности. Жители дома были возмущены и говорили, что боятся такого соседства. Они просили городские службы выселить подвальных "квартирантов", передает ТСН.

На место вызвали полицейских, которые, увидев беременную женщину, сразу позвонили в скорую. Ее отправили в больницу вместе с мужчиной.

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Автор: УНИАН