УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Николаеве на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам.

Ситуация в Николаеве – трансляция ниже:

04:00 Сегодня, 31 марта, Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров со 2-й группой крови, резус положительный. Переулок Радио, 2 работают с 8:00. Кровь сдают натощак, иметь при себе паспорт.

02:00 Стало известно, что с понедельника, 4 апреля, планируется вернуть обязательную плату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

00:00 Все районы города с электроэнергией, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Без электричества частично остаются 20 домов по улице Баштанской, причина – обрыв воздушной линии.

Без электроэнергии Снегиревка, Широкое, Правда, Прибужское, Залесье, Новониколаевка и Бармашово. К ремонту этих подстанций не допускают российские военные, обстреливают.

"Николаевгаз" работает в штатном режиме.