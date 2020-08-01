Город из "красной" зоны отказывается усиливать карантин

Городской голова, в частности, заявил, что не совсем понимает правовой статус государственной комиссии, которая ввела "карантинное" зонирование страны.

Луцк отказывается усиливать карантин, несмотря на то, что город попал в «красную» зону.

Об этом в Facebook советик мэра Луцка Игорь Полищук.

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Городской голова, в частности, заявил, что не совсем понимает правовой статус государственной комиссии, которая ввела «карантинное» зонирование страны. Также Полищук добавил, что особых причин относить Луцк в «красную» зону нет, а решения власти относительно противодействия COVID-19 назвал «нелепыми» и «несвоевременными».

«Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия каких-либо учреждений в связи с вышеуказанным непонятным решением», – написал он.

Полищук также предложил центральной власти ввести чрезвычайное положение, и только тогда останавливать транспорт и закрывать заведения общественного питания (что является ограничениями «красной» зоны – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 31 августа Украину поделили на четыре карантинные зоны. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения COVID-19.

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