Снимком поделился глава World Central Kitchen.

В Краматорске бездомные собаки выстроились в очередь за едой.

Об этом сообщил генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук в микроблоге Twitter.

Он опубликовал снимок, на котором бездомные животные стоят на улице и ждут еду.

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"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили в Краматорске пункт кормления перемещенных домашних животных (при вашей поддержке!). Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть", - написал Мук.

World Central Kitchen в Украине

Международная гуманитарная организация World Central Kitchen обеспечивает питанием пострадавших после стихийных бедствий.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации они обеспечивали горячим питанием беженцев из Украины в сосдених странах.

Кроме того, волонтеры доставляют продукты в прифронтовые и деоккупированные города.

Влияние войны на животных

За время войны оккупанты неоднократно обстреливали украинские зоопарки. Из харьковского частного зоопарка пришлось вывозить животных.

Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" из-за войны не состоялось гнездование некоторых краснокнижных птиц.

Кроме того, в Одесской области фиксируют массовую гибель дельфинов. Ученые считают, что это связано с использованием гидролокаторов кораблями Российской Федерации.

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