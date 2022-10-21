В Краматорске бездомные собаки выстроились в очередь за едой.
Об этом сообщил генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук в микроблоге Twitter.
Он опубликовал снимок, на котором бездомные животные стоят на улице и ждут еду.
"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили в Краматорске пункт кормления перемещенных домашних животных (при вашей поддержке!). Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть", - написал Мук.
World Central Kitchen в Украине
Международная гуманитарная организация World Central Kitchen обеспечивает питанием пострадавших после стихийных бедствий.
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации они обеспечивали горячим питанием беженцев из Украины в сосдених странах.
Кроме того, волонтеры доставляют продукты в прифронтовые и деоккупированные города.
Влияние войны на животных
За время войны оккупанты неоднократно обстреливали украинские зоопарки. Из харьковского частного зоопарка пришлось вывозить животных.
Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" из-за войны не состоялось гнездование некоторых краснокнижных птиц.
Кроме того, в Одесской области фиксируют массовую гибель дельфинов. Ученые считают, что это связано с использованием гидролокаторов кораблями Российской Федерации.