На Троещине вырубили ель \ фото Киев сейчас

Накануне нового года на Троещине возле памятника героям АТО неизвестные вырубили посаженную там ель. 

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Памятник героям АТО на Троещине открыли в 2017 году.

Кроме этого, в Николаевской области задержали елочных браконьеров, которые рекой перевозили незаконно срубленные рождественские деревья. Злоумышленников поймали рыбинспекторы. Говорят, что незаконный бизнес организовали трое местных жителей. Тайком вырубили елки в лесном хозяйстве и, как стемнеет, переправляли лодками для продажи. Экологи посчитать - убытки лесхоза составили более 30 тыс. грн.

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Автор: УНИАН