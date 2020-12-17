Накануне нового года на Троещине возле памятника героям АТО неизвестные вырубили посаженную там ель.
Читайте такжеВ Киеве начинается официальная продажа живых елок: перечень адресовОб этом сообщает Киев сейчас в Телеграм-канале.
Памятник героям АТО на Троещине открыли в 2017 году.
Кроме этого, в Николаевской области задержали елочных браконьеров, которые рекой перевозили незаконно срубленные рождественские деревья. Злоумышленников поймали рыбинспекторы. Говорят, что незаконный бизнес организовали трое местных жителей. Тайком вырубили елки в лесном хозяйстве и, как стемнеет, переправляли лодками для продажи. Экологи посчитать - убытки лесхоза составили более 30 тыс. грн.
Новости, которые могут вас заинтересовать
- Стала известна дальнейшая судьба скандальной шляпы с киевской елки
- Во Львове начали устанавливать новогоднюю елку (фото, видео)
- Во Львов привезли Вифлеемский огонь мира (фото, видео)
- На Банковой уже поставили новогоднюю елку (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram