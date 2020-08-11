Надо"запускать жизнь, потому что страна уедет за границу": мэр Ивано-Франковска анонсировал полноценную работу школ с 1 сентября

Сейчас в городе идет подготовка к началу работы учебных заведений с 1 сентября.

С 1 сентября учебные заведения Ивано-Франковска начнут работу в полном объеме, несмотря на разделение страны на зоны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на оперативном совещании заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Мы должны запускать жизнь. Иначе мы придем к тому, что люди будут без копейки в кармане. Кто-то хочет нагонять страх. Проблема есть, но надо, чтобы люди почувствовали полноценную жизнь. Пусть они там делят зоны. Страна - не зона. Они с нами об этом не советовались, когда делили страну на зоны - то красная, то зеленая. Что это за эксперименты с людьми? 1 сентября мы полноценно идем учиться. Я не желаю, чтобы дети по полчаса, вторые смены были. Что это за обучение? Как учитель должен научить? Мы органы местного самоуправления, нас избирали люди. Они нам деньги не дают из Киева, мы сами дофинансируем, то пошли они лесом со своими рекомендациями», - заявил мэр.

Марцинкив отметил, что дети с 1 сентября должны полноценно пойти в школы и садики. По его словам, нужно «запускать жизнь, потому что страна уедет за границу».

Кроме того, на совещании заместитель начальника департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Наталья Микула сообщила, что в настоящее время идет подготовка к началу работы учебных заведений с 1 сентября.

«В учебных заведениях определены места для размещения дезинфекторов, сделана разметка для соблюдения дистанции и все другие необходимые средства, предусмотренные Минздравом», - рассказала она.

Марцинкив поручил подготовить соответствующее решение на сессию городского совета, проведение которой планируется 21 августа, чтобы с 1 сентября дети полноценно пошли во все учебные заведения.

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Богдан Яриш