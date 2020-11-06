В Харькове будут судить чиновника городского совета, который допустил установку некачественных опор в ходе ремонта моста на проспекте Льва Ландау.
Читайте такжеВ Киеве будут судить виновника смертельного ДТП, протаранившего авто с многодетной семьейКак сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Харьковского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).
В ходе досудебного расследования установлено, что во время проведения технического надзора за ремонтом моста на проспекте Льва Ландау в Харькове один из руководителей управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности по осуществлению технического надзора.
«У должностного лица возникло подозрение относительно ненадлежащего качества установленных опор. Однако он не остановил работы и не поднял вопрос о проведении лабораторных и экспертных оценок относительно соответствия примененных опор», - говорится в сообщении.
По данным следствия, не осуществив надлежащую проверку, указанный чиновник подписал официальные документы - акты приемки выполненных строительных работ, содержащие сведения об опорах, которые не соответствовали проектной документации в части требований по оцинковке указанных изделий и государственным стандартам.
Отмечается, что действия обвиняемого привели к завышению стоимости выполненных работ и нанесли государственным интересам в лице Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета материальный ущерб на сумму около 6,5 млн грн. В ходе досудебного расследования прокурором заявлен гражданский иск на указанную сумму.
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