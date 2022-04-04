УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из города-героя Харькова:

06:40 Сбитый в воскресенье украинской ПВО в Харьковской области российский самолет Су-35С стоит до 100 миллионов долларов, пишет журналист Юрий Бутусов. Это самый дорогой и новейший российский истребитель. "Пилот-террорист, бомбивший украинские города, задержан военнослужащими 81-й десантно-штурмовой бригады", - добавил он.

01:56 Во время вчерашнего обстрела Харькова погибли 7 человек, еще 34 - в больнице, среди них трое детей. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Больше всего пострадал Слободской район - там полностью уничтожили троллейбусное депо и повредили с десяток домов. Обстрел застал мирных жителей прямо на улицах.

01:42 Генштаб ВСУ: на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск. На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.

00:00 По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, в целом ситуация в области тяжелая. Там постоянно идут ожесточенные бои.