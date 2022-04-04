По словам поэтессы, ее произведение посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину.

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, автор знаменитого стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма в 2014 году, опубликовала новое стихотворение "За Харків, Марік, за Ірпінь".

Поэтесса опубликовала видеоверсию нового стихотворения на своем YouTube-канале.

"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет поэтесса в комментарии к видео.

"Ти сука здохнеш в цій краю

У небі, в полі, у гаю.

Де йдуть без зброї на броню.

Де кажуть на хуй кораблю.

Ти прогниєш у цій землі

На моїй визвольній війні.

Розквітнеш сонях навесні

Могутня армія русні.

За Харків, Марік, за Ірпінь,

За прірву надлюдських терпінь

Наступні десять поколінь

У пеклі скнитимеш. Амінь.

Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,

безжально злитий нанівець.

Нам уривається терпець.

Ти здохнеш, сука, це кінець".

Напомним, в 2014 году тогда студентка киевского политеха Настя Дмитрук выложила на YouTube стихотворение "Никогда мы не будем братьями". В нем ни разу не упоминается Россия, но именно русские устроили из-за него истерику. А украинцам стихотворение понравилось. После того, как литовские музыканты записали на него песню, она стала хитом.

Справка УНИАН. Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук родом из Черниговщины. Закончила НТУУ "КПИ" зимой 2014 года, получив квалификацию специалиста по информационной безопасности. Работает на одной из фирм по защите информации на компьютерных системах.

Получила известность во время Евромайдана благодаря своим патриотическим стихам.

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