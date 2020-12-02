Праздничные мероприятия из-за карантина в Чернигове максимально ограничат.

В Чернигове вечером 1 декабря зажгли огни на главной елке областного центра. Как сообщает корреспондент УНИАН, городские власти широко не анонсировали мероприятие, чтобы не было массового скопления людей. Большинство горожан об открытии главной елки Чернигова узнали из фото и видео в соцсетях. Хотя традиционно новогоднюю елку в Чернигове торжественно открывали 19 декабря на Святого Николая.

Как сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, 18-метровая елка будет почти единственным атрибутом новогодних праздников на главной площадке города - центральной Красной площади.

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По словам заместителя начальника управления культуры и туризма Черниговского городского совета Екатерина Литвин, город отказался от большого празднования. «Однозначно не будет больших концертов и сцены, будет только елка и минимальное количество фотозон, которые мы привыкли видеть», - рассказала она. Фуд-корта на центральной площади в этом году также не будет. Каток, который несколько лет подряд устанавливали на Красной площади, в этом году решили расположить в Центральном парке культуры и отдыха.

«Из того, что остается - гирляндами украсят сквер имени Богдана Хмельницкого, центральную аллею и фонтаны, на которых устанавливают праздничную иллюминацию. В планах также украсить сквер на Масанах и деревья по улице Шевченко», - проинформировали в пресс-службе городского совета.

В то же время в горсовете уточнили, что традиционная и ожидаемая многими детьми резиденция Дедушки будет работать - но только так, чтобы не нарушать карантинных требований и не нести дополнительных рисков. Разрабатывают разные варианты и очень надеются, что будет разрешение сделать больше, чем просто ящик для детских писем новогоднему дедушке на дверях Туристического информационного центра.

«Мы все-таки верим, что будет сохранена возможность зайти детям хотя бы по одному, оставить или написать письмо Дедушке. Мы предусмотрим, чтобы письмо было одно, ручку, которой ребенок будет писать, он смог забрать с собой и с соблюдением масочного режима. Праздник должен быть», - отметила Литвин.

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Автор: Ирина Синельник