Приговор, оглашенный судом бывшему полицейскому, уже вступил в силу.

На Ривненщине за непредставление декларации бывший полицейский приговорен к 150 часам общественных работ.

Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

По ее данным, уже бывший правоохранитель не подал декларацию за прошлый год.

"Прокурором в суде доказано, что бывший полицейский сектора реагирования патрульной полиции № 1 Здолбуновского отделения полиции Острожского отдела полиции ГУНП в Ривненской области умышленно, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", в следующем после увольнения году не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд вынес приговор одному из СБУшников, напавших на пограничников на границе с РоссиейПриговором Здолбуновского районного суда он приговорен к 150 часам общественных работ с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью в органах местного самоуправления сроком на один год.

Напомним, закон "О предотвращении коррупции" в Украине приняли в октябре 2014 года. В законе говорилось, что общество должно иметь доступ к декларациям должностных лиц.

Ранее стало известно, что в Ривне будут судить чиновника за разглашение государственной тайны. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Также ему могут запретить заниматься определенной деятельностью.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк