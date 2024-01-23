Он рассчитывал, что за сутки найдет тех, кто поможет ему с пересечением границы, и сможет сделать это.

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман перед задержанием не ночевал дома и находился в Киеве инкогнито. Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Она напомнила, что в начале января был проведен ряд обысков в производстве по закупкам одежды для армии.

"Конечно, осознавая дальнейшие последствия, сын львовского бизнесмена с того момента не ночевал дома. А через три дня после обысков он принял решение бежать, чтобы избежать правосудия", - отметила Сапьян.

Пресс-секретарь добавила, что по оперативным данным ГБР, 14, 15 и 16 января Гринкевич инкогнито находился в Киеве.

"И соответственно, где-то передвигался, в пригороде был также. И каждый раз использовал меры конспирации, чтобы его невозможно было отследить. 16 января ему удается выехать из столицы в Одессу, где он активно начинает искать людей, которые бы за отдельную плату согласились нелегально, но провести его через границу", - рассказала Сапьян.

По ее словам, Гринкевич планировал сделать это в течение суток. К тому времени уже были объявлены подозрения всем фигурантам дела, а его отец по другому подозрению уже находился в СИЗО.

"И сыну было объявлено подозрение, просто его не могли найти, потому что он пытался избежать правосудия", - сказала пресс-секретарь ГБР.

Она добавила, что Гринкевич думал, что за сутки он найдет тех, кто поможет ему с пересечением границы, и сможет сделать это. Но поиск таких людей усложнился из-за огласки дела. Поэтому он вынужден был задержаться в Одессе и уже нанял людей с соответствующими навыками. Впрочем, Гринкевич таки был обнаружен и задержан.

"Желаемого для фигуранта пересечения границы в Молдову не произошло. А стало известно, что он собирался попытаться сбежать в Молдову. А якобы из Молдовы дальше уже можно было решить, куда передвигаться дальше", - уточнила Сапьян.

Дело Гринкевичей - последние новости

29 декабря львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали во время попытки подкупить работника ГБР. Он пытался дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР в обмен на снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Подконтрольные Гринкевичу компании являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Бизнесмен выиграл 23 тендера на поставку одежды Вооруженным силам Украины более чем на 1,5 млрд грн. многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Убытки могут превышать 1 млрд грн.

11 января ГБР начало аресты имущества и счетов компаний семьи Гринкевичей и подконтрольных бизнесмену компаний. Кроме Игоря Гринкевича, были задержаны еще несколько фигурантов дела.

Утром 22 января сына Игоря Гринкевича Романа задержали в Одессе при попытке выехать за границу. В тот же день суд избрал меру пресечения младшему Гринкевичу: он был взят под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн грн.

Гринкевича говорит, что не намеревался бежать, а в Одессе находился по личным делам. Его адвокат отметил, что Гринкевич сам планировал ехать в Киев, но "в 7 утра практичного голого достали его в квартире".

Вас также могут заинтересовать новости: