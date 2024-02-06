Плинский обратил внимание, что в Украине каждая четвертая пачка сигарет находится в тени, и налоги с нее никто не собирает.

Журналист Евгений Плинский рассказал, что в Украине массово продаются подделки сигарет, произведенные на оборудовании, ранее "изъятом" правоохранителями на скандальной фабрике в Желтых Водах.

В частности, Плинский обратил внимание, что в Украине каждая четвертая пачка сигарет находится в тени, и налоги с нее никто не собирает.

"Потери государства за 2023 год в пределах 18-20 млрд грн", - подчеркнул он.

Кроме того, Плинский рассказал, что в Украине начали массово появляться подделки сигарет мировых брендов, которые могут быть произведены с использованием оборудования, изъятого правоохранителями на скандальной фабрике компании "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах.

"Главная новость этого расследования – факт возвращения в большую табачную игру "символа украинской коррупции" фабрики Юнайтед Тобако в Желтых Водах, которая с 2016 года производила сигареты PuLL с поддельными акцизными марками. Ее еле-еле закрыли в конце 2022 года, навалившись всей страной. Тогда Даниил Гетманцев назвал ее: "символ украинской коррупции". И вот сегодня этот "символ" возвращается в игру", – отметил журналист.

Он добавил, что по всей Украине в киосках, магазинах и в телеграмм-каналах "начали массово появляться первоклассные подделки сигарет мировых брендов по цене 40-50 грн.: от Bond и LD, до Сamel, Rothmans и Parlament. И все с акцизной маркой, и все по 40–50 грн".

По словам Плинского, если вытащить из этих сигарет фольгу, то на каждой из них стоит штамп сигарет PuLL, производимых Юнайтедом Тобако.

"Поэтому есть публичный вопрос к правоохранителям, которые закрывали эту фабрику и вывозили ее оборудование. Как так получилось, что она в условиях войны заработала на полную мощь и грабит бюджет?", - говорит журналист.

Как сообщалось, в октябре 2023 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, по данным исследования "Кантар Украъина", вырос до 25,7% за счет увеличения доли поддельной продукции и продукции, предназначенной для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для экспорта.

Объем теневого рынка сигарет в Украине в 2023 году составляет 7,062 млрд штук.

Оценка неуплаченных налогов в бюджет Украины - 23,500 млрд грн.