В Киеве все еще остаются парки и скверы, куда пока что ходить опасно.
Об этом рассказал первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник, передает 24 канал.
Он сообщил, что в столице основную часть парков и скверов проверили на наличие взрывчатки. Опасными при этом остаются парки, граничащие с лесополосами, особенно в направлении Пущи-Водицы.
Перечень опасных парков и скверов в Киеве
- часть парка "Лысая гора",
- часть парка "Киото",
- парк "борцов за свободу и независимость",
- парк "Деснянский",
- парк "Муромец",
- часть парка на острове Труханов,
- часть парка "Пуща-Водица",
- часть Мариинского парка.
Чиновник подчеркнул, что перед входом на опасную территорию – парк, сквер или лесополосу – есть предупредительные знаки, где указано, что проход туда запрещен.
В КГВА заверили, что все остальные парки – безопасны для посещения.
По словам Поворозника, в некоторых парках нашли достаточно много взрывоопасных предметов.
Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, существует ли угроза наступления на Киев из Беларуси.