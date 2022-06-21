Перед входом на опасную территорию – парк, сквер или лесополосу – есть предупредительные знаки.

В Киеве все еще остаются парки и скверы, куда пока что ходить опасно.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник, передает 24 канал.

Он сообщил, что в столице основную часть парков и скверов проверили на наличие взрывчатки. Опасными при этом остаются парки, граничащие с лесополосами, особенно в направлении Пущи-Водицы.

Перечень опасных парков и скверов в Киеве

часть парка "Лысая гора",

часть парка "Киото",

парк "борцов за свободу и независимость",

парк "Деснянский",

парк "Муромец",

часть парка на острове Труханов,

часть парка "Пуща-Водица",

часть Мариинского парка.

Чиновник подчеркнул, что перед входом на опасную территорию – парк, сквер или лесополосу – есть предупредительные знаки, где указано, что проход туда запрещен.

В КГВА заверили, что все остальные парки – безопасны для посещения.

По словам Поворозника, в некоторых парках нашли достаточно много взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, существует ли угроза наступления на Киев из Беларуси.

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