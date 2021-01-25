По словам лидера фракции "Голос", они намерены добиваться увольнения министра образования.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет, что депутаты обратятся в Конституционный суд по поводу ситуации вокруг назначения министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Депутат отметил, что министр образования был не «назначен», а «накнопкодавлен".

"Мы изложили факты, как во время голосования за Шкарлета отдельные народные депутаты, некоторые - за двоих, некоторые - за троих, кнопкодавили. Все эти факты изложены. И вместе с другими фракциями мы готовим представление в Конституционный суд для того, чтобы отменить факт голосования и освободить Шкарлета от должности, которой он ни заслуживает, ни был официально назначен", - заявил Железняк.

Кроме того, добавил он, депутаты будут проводить собственное расследование о том, кто имеет доступ к камерам наблюдения в парламенте.

Голосование за назначение Сергея Шкарлета: детали скандала

17 декабря когда Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, фракции "Европейская солидарность" и "Голос" обвинили "Слуг народа" в фальсификации результата путем "кнопкодавства".

18 января депутат Инна Совсун (фракция "Голос") заявила, что по ее обращению Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту "кнопкодавства" во время голосования за назначение Шкарлета.

В тот же день после совещания лидеров фракций и групп Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство об усилении ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможное неперсональное голосование.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".

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Автор: Татьяна Поляковская