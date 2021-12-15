Таким образом зоозащитники призвали принять законопроект о запрете цирков с животными.

В среду, 15 декабря, защитники животных встречали народных депутатов у Верховной Рады с человеком в костюме динозавра.

Как передает корреспондент УНИАН, так зоозащитники призывают парламентариев принять законопроект о запрете цирков с животными (№5409).

Этот законопроект включен в повестку дня, однако вопрос в конце списка.

"Голосуй 5409, либо оставайся ли в прошлом", "Хорошо, что вымер, потому что в цирке заставили бы танцевать", "Цирк с животными - пережиток каменного века", "57% украинцев за цирк без животных. А что у вас, динозавры?" - говорилось у динозавра на плакатах.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря общественная организация "Гуманистическое движение за права животных" (UAnimals) назвала звезду в созвездии Лебедь в честь председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, чтобы поощрить его внести в проходную часть повестки дня парламента законопроект о запрете цирков с животными (№5409). Профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать этот законопроект.

Стефанчук на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента призвал нардепов поддержать этот законопроект.

Читайте такжеДинозавр Фрэнки предупредил человечество о вымирании: ООН выпустила креативный ролик (видео)По данным опроса Kantar Ukraine, 57% украинцев поддерживают идею запрета цирков с животными, 22% - выступают против, сообщали зоозащитники. Чаще инициативу запрета цирков с животными поддерживают молодежь (67%) и женщины (65%).

Запрет цирков в Украине: что известно

Законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности (№5409) был зарегистрирован в ВР 21 апреля 2021 года.

Его инициаторы выступают за то, чтобы на национальном уровне запретить использование животных в цирках. В пояснительной записке говорится, что использование животных в цирках сопровождается преждевременным отлучением детенышей от матери в период вскармливания и заботы, недостаточным кормлением, причинением вреда их здоровью.

Такое использование не несет никакой пользы для самих животных и сохранения их популяций. Получение прибыли от использования животных не может оправдывать жестокость и негуманность по отношению к ним, отмечается в записке.

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Автор: Надя Пришляк