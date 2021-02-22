По словам нардепа, он научился определять, болел ли человек коронавирусом.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк сообщил, что обнаружил у себя новую способность. По словам нардепа, он научился определять, болел ли человек коронавирусом.

Об этом Беленюк рассказал на своей странице в Facebook.

"Обнаружил у себя способность определять людей перенёсших COVID-19 по запаху их тела", - сказал Беленюк.

"Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах", - рассказал Беленюк. По его словам, этот аромат напоминает запах чеснока.

Читайте такжеНародный депутат Жан Беленюк заболел COVID-19

При этом Беленюк поинтересовался, есть ли такие умения еще у кого-то: "Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - резюмировал нардеп.

Коронавирус у Беленюка: что известно

В 2020 году нардеп Жан Беленюк перенес коронавирус.

О своем заболевании Беленюк сообщил 29 сентября. На выздоровление у нардепа ушла неделя.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская