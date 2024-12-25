НАПК обяжут провести полную проверку деклараций ирпенского депутата Александра Пикулика

Киевский окружной административный суд вынес постановление об открытии производства по административному делу о полной проверке декларации ирпенского депутата Александра Пикулика.

"В Киевский окружной административный суд обратилась Общественная организация "За краще життя сьогодні" с иском к Национальному агентству предотвращения коррупции о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить действия", - отмечается в документе. В частности речь идет об отказе НАПК отреагировать на многочисленные обращения активистов с требованием провести проверку декларации депутата Александра Пикулика.

Накануне активисты обнародовали расследование, в котором разоблачили незадекларированные состояния Пикулика. В частности депутат Ирпенского совета не задекларировал имущество стоимостью в сотни миллионов гривень. А большинство компаний Пикулика оформлены на его жену Пуставскую, которая не указана в декларации депутата. Кроме того, депутат не задекларировал ценные часы, оружие и элитный автопарк.

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В частности, Mercedes-Benz s63 AMG, зарегистрированный на Пуставскую Галину Владимировну. Авто находится в постоянном пользовании Пикулика, а его стоимость составляет более десяти миллионов гривень. Именно на этом авто с разрешения КОВА Пикулик во время войны 4 раза пересекал границу. Однако на запрос журналистов в администрации так и не смогли предоставить информацию о цели таких путешествий Пикулика.

Также ранее журналисты публиковали документы, согласно которым, мать Пикулика потратила 32 миллиона гривень на покупку около 10 квартир в элитном ЖК Ирпеня. К тому же, пенсионерка стала владельцем 3 коммерческих помещений в том же ЖК, что и жена Пикулика Пуставская. Их площадь - 250 м2, а стоимость - не менее 15 млн грн.

В целом, по информации расследователей, в последние годы Пикулик приобрел около 40 объектов недвижимого имущества, элитные авто и приобрел многомиллионные уставные капиталы в нескольких фирмах. Значительно выросло и незадекларированное состояние его матери и жены.

"Декларации просто полны сомнительными займами от родственников и сотрудников. Миллион двести от матери, полтора миллиона от жены брата, почти 4 миллиона от коллег, миллионные подарки от кума Бадрудинова и так далее", - добавляют журналисты. Напомним, Александр Пикулик неоднократно попадал в скандалы.

В частности, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. Позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпенских ресторанов. После этого лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко намеревалась лишить его мандата. Позже Пикулик незаконно завладел ЖК "Центральный", который принадлежал его бывшему партнеру. Сейчас по данному факту продолжается расследование, на корпоративные права наложен арест, однако продажа квартир в скандальном ЖК продолжается.