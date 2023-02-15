Киевская областная военная администрация не владеет информацией о цели и результатах выезда за границу Ирпенского депутата Александра Пикулика.

Об этом сообщает издание "Апостроф".

В частности в КОВА сообщили, что разрешение на выезд Пикулика предоставлялось на срок до одного месяца по заказу Бучанской районной администрации с 14 декабря 2022.

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Всего в течение года Пикулик 4 раза пересекал границу с Польшей на автомобиле MERCEDES-BENZ S 63 AMG. Основанием для выезда он называл волонтерскую деятельность, однако информации о ее цели или результатов нет в администрации. Единственное упоминание о волонтерстве Пикулика – сообщение на его странице в Facebook, где кроме перечня активностей депутата, нет ни одного факта в их подтверждение.

Согласно действующему законодательству, решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных сил Украины или других учреждений и организаций должно приниматься только при наличии соответствующего обоснования от отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Законность таких решений должна проверять СБУ. На выполнение решения СНБО Кабинет министров недавно одобрил постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Напомним, Александр Пикулик – депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию земельных отношений, лесных и природоохранных вопросов. По словам его коллег, Пикулик не является частым гостем заседаний.

Недавно глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что намерена лишить мандата Пикулика за стрельбу из наградного оружия в одном из ресторанов Ирпеня.

В СМИ Пикулика обвиняют в незаконном строительстве и лоббировании интересов различных застройщиков в местном совете. Также депутата неоднократно задерживала полиция.

Сейчас из-за произвола Пикулика сотни ирпенцев остались без жилья и денег. В частности речь идет о ситуации вокруг ЖК "Центральный премиум". Там более 300 семей, имущество которых пострадало в результате войны, уже почти год не могут получить ключи от своих квартир.

На восстановление жилого комплекса инвесторы оплатили представителям компании Пикулика по 30 долл. за кв. м. Впрочем квартиры "Центральный премиум" так и остаются непригодными для жизни.