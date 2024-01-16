В рамках инициативы от Киевстар и фонда "Повернись живим" передано пикапы с дополнительными комплектами зимней резины и необходимое снаряжение. Помощь в этот раз получили саперы 250 центра инженерной поддержки. Стоимость имущества составляет более 10 миллионов гривень.

Сейчас на поддержку саперов аккумулировано 170 млн грн. В компании отметили, что проект по разминированию является очень важной гуманитарной инициативой, ведь современное саперное оснащение и новые пикапы, которые получают военные, защищают жизнь защитников, которые занимаются разминированием и ускоряют освобождение территории Украины и ее акваторий от опасного для людей наследия войны и оккупации. В рамках проекта 106 саперных групп уже получили помощь. Общая сумма помощи от Киевстар составляет более 59 миллионов грн.*

"Саперы Сил поддержки ВСУ с февраля 2022-го обследовали и очистили от мин, неразорвавшихся снарядов более 17 тысяч гектаров только сельскохозяйственных угодий. Они разминируют деоккупированные Харьковщину и Херсонщину, Николаевщину и Киевщину. А также работают на передовой по всей линию фронта. Полученные по проекту "Нам тут жити" пикапы, оборудование и инструменты не только помогают им ежедневно выполнять задачи, но и уже не раз спасали жизни", — говорит Виктория Дворецкая, руководитель инструкторского отдела Фонда "Повернись живим".

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К проекту присоединилась сеть мультимаркетов "Аврора", собрав 10 млн грн благодаря донатам на кассах магазинов в рамках проекта "Збережемо майбутнє зараз". Посетители магазинов покупали магниты и тубусы с освобожденными херсонскими крышками, 100% средств с продажи которых было привлечено к проекту.

Осенью в рамках проекта остальные двадцать инженерно-саперных групп этой же воинской части Сил поддержки ВСУ получили пикапы, оборудование, а также семь модульных взрывозащитных костюмов.

"Нам тут жити" - совместная инициатива мобильного оператора и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" при партнерской поддержке группы 1+1 media. 100% собранных средств будут направлены на закупку экипировки, оборудования и транспорта для саперов ВСУ. Совместный сбор стартовал в мае 2023 года и продлится до достижения целевой суммы сбора. Каждый неравнодушный может внести свой вклад и отправить донат на сайте проекта.

* Из которых прямой благотворительный взнос Киевстар грн - 31,5 миллиона грн и более 27 миллионов грн перечислено благодаря подключениям суперсилы "Допомога ЗСУ" и взносам от сотрудников.

Справка о Киевстаре:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON (штаб-квартира в Нидерландах). Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua