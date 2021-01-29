В прошлом году за совершение преступлений и нарушения дисциплины уволили 513 полицейских.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
По его словам, в течение прошлого года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств.
В частности, из них 400 - по факту предложений или предоставления неправомерной выгоды полицейским, а более 300 - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции.
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В этих процессах почти 600 человек уже получили сообщение о подозрении.
В то же время, Клименко отметил, что в 2020 году за совершение преступлений уволили 142 полицейских, а за нарушение дисциплины 371.
Кроме того, он рассказал, что инициировал создание нового департамента, который заработает с 1 марта.
"Это будет главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацпола и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам", - пояснил глава Нацполиции.
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