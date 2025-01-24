Преступный бизнес организовал 27-летний житель Прикарпатья.

Правоохранители разоблачили масштабное производство фальшивых документов, в том числе и тех, что выдаются подразделениями системы Министерства внутренних дел и СБУ. Об этом отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

"Организовал преступный бизнес по продаже фальшивых документов 27-летний житель Прикарпатья. К своей деятельности привлек других лиц из разных регионов", - говорится в сообщении.

Среди ассортимента поддельных документов, которые изготавливали сообщники: паспорт, водительское удостоверение и технический паспорт на авто, различные документы учреждений и организаций.

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"По оперативной информации, приобрести у сообщников можно было даже служебные удостоверения Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины", - отметили в полиции.

Заказы заговорщики принимали и обрабатывали через Telegram. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, они придумали собственную систему конспирации - в работе использовали однодневные сим-карты. Отправления они присылали через почтоматы с отсутствующими видеокамерами вокруг и в ночное время.

В полиции рассказали, что стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления. Например, водительское удостоверение стоило чуть больше 8 тыс. грн, загранпаспорт - около 2 тыс. долларов. А за 1500 долларов желающие могли "стать" работниками СБУ или Нацполиции. Отмечается также, что большим спросом среди клиентов пользовались поддельные военные билеты.

"По оперативной информации, в месяц прибыль злоумышленников достигала от двух до трех миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Так, оперативники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и областного управления СБУ совместно со следователями Винницкого управления Бюро экономической безопасности провели у фигурантов более 30 обысков.

Во время мероприятий обнаружили и изъяли незаполненные "удостоверения" СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, участника боевых действий, гербовые печати различных государственных учреждений, заготовки паспортов, водительских удостоверений, а также эскизы печатей с российской символикой.

Главных фигурантов задержали в процессуальном порядке. Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Главным фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Работа правоохранителей - новости

Как сообщал УНИАН, ранее действующему народному депутату Украины, который организовал своим знакомым незаконную переправку через границу под видом "водителей", было сообщено о подозрении.

Задокументировано было 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Константине Бондареве из "Батькивщины", который является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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