Национальное бюро расследований открыло уголовное производство, в котором проверяет, на каких основаниях Виталий Шабунин получал командировки в НАПК из воинской части, где он якобы служил. При этом ежемесячно получая по 43 тыс. грн, которые включают "боевые" выплаты военнослужащего.

Об этом говорится в письме НАБУ, которое опубликовал журналист Владимир Бойко. НАБУ открыло дело по факту злоупотребления служебным положением экспредседателем НАПК Александром Новиковым и его экс-заместителем Артемом Сытником.

Чиновники неоднократно писали письма на воинскую часть с просьбой отправить Шабунина в Нацагентство.

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"Понятно, что никакую службу солдат Шабунин в НАПК не проходил (это невозможно в принципе), а проживал дома, пьянствовал в киевских генделиках и занимался бизнесом. А эти письма были нужны, чтобы выплачивать уклонисту Шабунину денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в условиях военного положения", – пишет Бойко.

Как сообщает "Закон и бизнес", на основании этих писем Шабунин полгода не появлялся в воинской части. А выплаты ему нанесли армии материальный ущерб, который в 100 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В декларации Шабунина за 2022 год указано, что суммарно он получил денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 584 тыс. грн. В целом же его доходы от предпринимательской деятельности составляют: более 1,5 млн грн. в 2022 году и почти 2,26 млн грн в 2023 году.

При этом в своем блоге Шабунин заявлял, что назначение Новикова главой НАПК обошлось ему в 11 тыс. дол. Потому что он, как член комиссии по отбору главы Нацагентства, не смог получить налоговую амнистию по уплате налогов на восстановление своего разрушенного дома.

Из этого Бойко заключает, что Новиков, направляя письма о командировках в НАПК, мог таким образом пытаться возместить Шабунину утраченные средства.

Напомним, что ранее Командование Сил теробороны обращалось в ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" Шабунин, за предоставление незаконных командировок и выплат.

А ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.