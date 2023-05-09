Одним из участников группы был бывший украинский военный, а другим – личный водитель местного чиновника.

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентов ФСБ РФ в результате многоэтапной спецоперации на Запорожье.

Как сообщил пресс-центр СБУ, одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного чиновника. Отмечается, что они занимались подготовкой терактов против командного состава Сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются в регионе.

В спецслужбе проинформировали, что для этого предатели с декабря 2022 года собирали "почасовую" информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников.

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"Полученные сведения передавали в ФСБ через закрытый чат в телеграмме. По координатам агентов оккупанты хотели осуществить прицельные удары ракетами. Кроме того, захватчики рассматривали "вариант" физической ликвидации украинских защитников с помощью приведения в действие взрывчатки. Для подготовки терактов российские агенты получили от своих "кураторов" из ФСБ $4 тыс. "аванса". Однако, контрразведчики СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили злоумышленников и задержали", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководителем агентурной группы был житель Запорожья, бывший военный. После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой "организовать" ему "контакт" с российской спецслужбой.

Как отметили в СБУ, вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задачу разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Для их выполнения предатель привлек своего знакомого, который работал водителем у главы одной из районных администраций Запорожья. По указанию ФСБ водитель "в темную" использовал чиновника, осуществляя скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле. Кроме того, предатели "наводили" вражеские воздушные удары на мосты и железнодорожные переезды.

"Сейчас материалами производства подтверждено использование оккупантами разведданных этой агентгруппы во время очередной ракетной атаки по Запорожью весной 2023 года", - добавили в офисе генпрокурора.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели в Украине

На Херсонщине задержали двух сторонников российских оккупантов. Так, злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, которые поддержали захватчиков во время временной оккупации региона. После освобождения Правобережной Херсонщины младший мужчина продолжил поддерживать контакт с российскими военными, бежавшими на левый берег Днепра.

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