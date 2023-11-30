Начальник ОВА совместно с начальником Закарпатского ТЦК и СП должны издать общий приказ, которым назначить комендантов районов и городов.

С 1 декабря, на период действия военного положения на территории Украины, введена проверка документов у граждан на территории Закарпатской области.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте Закарпатской областной военной администрации. Согласно документам, 30 ноября Совет обороны области принял решение №42 "О введении отдельных мер правового режима военного положения". В этот же день документом №1052 ОВА ввела в действие это решение.

Так, с 1 декабря и до конца действия военного положения на территории Украины будет введена проверка документов у лиц на территории Закарпатской области. Это сделано в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения".

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Глава Закарпатской ОВА совместно с начальником областного ТЦК и СП должны издать общий приказ, которым назначить комендантов районов и городов, определить им задачи, полномочия по обеспечению единого управления определенными силами и средствами, и координации их действий при осуществлении проверки документов у граждан.

Уполномоченные лица, определенные приказами комендантов, должны проводить проверки документов в соответствии с порядком проверки документов.

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Как сообщал УНИАН, на одном из предприятий Закарпатской области, владельцем которого является гражданин Италии, скрытно изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту. Заказчик - организация "RUSSIA SKI TEAM".

Эту незаконную деятельность пресекли работники Национальной полиции и Службы безопасности Украины. По информации СБУ, швейное предприятие начало выполнять заказы российской компании, которая поставляет специализированную одежду для спортивных команд страны-агрессора, с начала 2023 года.

Подпольная мастерская успела изготовить и поставить в Россию более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на ней марлевым скотчем русскую символику.

Чтобы скрыть нелегальные поставки, их "маршрут" пролегал через одну из европейских стран, где находился владелец Закарпатской швейной фабрики. Он непосредственно занимался заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывал переправку готовой продукции в Россию.

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