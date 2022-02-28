Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины.

По состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, перечислено уже более 1 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины (450 млн грн).

"В целом средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира)", - отметили в пресс-службе.

Помочь Вооруженным силам Украины можно просто, осуществив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Национального банка.

Перечислить средства онлайн с помощью платежной карты можно по ссылке.

Также, как и раньше, можно перевести средства через банковский счет по реквизитам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств для украинских военных после того, как власти ввели в Украине военное положение в ответ на вооруженную агрессию России и угрозу независимости и территориальной целостности Украины.