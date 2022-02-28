По состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, перечислено уже более 1 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины (450 млн грн).
"В целом средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира)", - отметили в пресс-службе.
Помочь Вооруженным силам Украины можно просто, осуществив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Национального банка.
Перечислить средства онлайн с помощью платежной карты можно по ссылке.
Также, как и раньше, можно перевести средства через банковский счет по реквизитам.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств для украинских военных после того, как власти ввели в Украине военное положение в ответ на вооруженную агрессию России и угрозу независимости и территориальной целостности Украины.