18 августа в центре Киева состоялась первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Незалежности.

Во время репетиции военного парада в центре Киева заметили танк, обклеенный малярной лентой, имитировавшей маскировку.

Фото Facebook выложил фотограф Александр Гусев.

В то же время в командовании Сил логистики ВСУ ответили, что борт машины во время движения к месту проведения тренировки зацепило ветвями дерева, в результате чего незначительный слой краски был поврежден.

"Было принято решение устранить указанное повреждение в месте ожидания прохождения колонны. Поэтому на поврежденное место временно была нанесена малярная лента", - пояснили в командовании.

Читайте такжеГрафик работы метро в Киеве изменят под празднование Дня независимостиВ ВСУ подчеркнули, что недостаток вскоре устранили, и во время прохождения по Крещатику танки прошли без малярных лент.

18 августа в центре Киева состоялась первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Незалежности, в связи с чем были предусмотрены масштабные перекрытия движения.

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц города.

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Автор: Яна Ставская