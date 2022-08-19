Советских военных перезахоронят в другом месте.

На Марсовом поле во Львове создадут Мемориальный комплекс Героев Украины в память о бойцах, которые защищали независимость государства. А останки советских военных перенесут в другое место.

Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

"Марсовое поле является памятником истории с 1972 года. Официально считается, что здесь похоронены военные, погибшие во время Второй мировой войны. Однако большая их часть погибла в период с 1944 по 1950 год во время карательных операций НКВД против украинцев на Галичине", — сообщила руководитель управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.

Для создания мемориала использовались полосы черного и красного гранита. Их чередование в архитектурном плане должно было сформировать георгиевскую ленту. Такой символ не может находиться рядом с захоронениями замученных жертв Замарстыновской тюрьмы, воинов УПА и современных героев.

"Мы готовим архитектурный конкурс на новый проект Мемориала, который охватит всю территорию военного кладбища", — добавила Онищенко.

Сейчас идут консультации с архитекторами касательно технического задания для конкурса на лучший Мемориальный комплекс Героев Украины

"Мы говорим об изменении целой территории Марсового поля. Это будет новый элемент мемориальной архитектуры. В наработанной предварительной концепции Мемориала мы предусматриваем военные захоронения Героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь. Это должно быть место тишины и размышлений", — отметил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Напомним, в середине апреля во Львове на Холме Славы убрали советскую символику. Красную звезду вырезали с монумента.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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