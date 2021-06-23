Гран-при конкурса получила творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив) за книгу "Куда и откуда".

Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst назвал победителей всеукраинского конкурса «Лучший книжный дизайн-2021». В этом году самые красивые книги выбирали в шестой раз, церемония награждения состоялась на открытии фестиваля в Киеве, а также транслировалась онлайн.

Гран-при конкурса получила творческая мастерская " Аграфка "(Романа Романишин, Андрей Лесив) за книгу "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва. Это же издание победило в номинации «Детская книга». По правилам конкурса, книги-победители смогут представлять Украину в мировом конкурсе книжного дизайна Фонда "Buchkunst" и войдут в коллекцию "Самые красивые книги мира".

В номинации «Книга для чтения» победу одержало издание «Как строить на века. Архитектура вне времени", автор Кристофер Александер. Издательство "Основы". Артдиректор: Анна Копылова. Дизайн и верстка: Дмитрий Денищик, Екатерина Смолярова.

В номинации "Визуальная книга" победу одержал" НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма.

[Реконструкция уничтоженного в 1933-м году “Нарбутовского сборника”]». Издательство РОДОВИД. Дизайн: Numo Team (Саша Быченко, Алексей Сальников, Алина Белова, Олег Шедловский).

Жюри не определило победителя в традиционных номинациях «Эксперимент» и «Утилитарная книга», зато присудило два спецотличия: "За фотокнигу» — книге «Лилии», автор Александр Чекменев, издательство MOKSOP, дизайн Калин Крузе / ФЛУУТ График-Дизайн. "За культурологическое исследование» — книге «Полеты во сне и наяву», «Национальный центр Александра Довженко» (Довженко-Центр), концепция издания, дизайн обложки, архитектоника книги, шрифтовой дизайн — Алена Соломадина, подбор иллюстраций — Елена Гончарук, Марина Скирда, верстка — Екатерина Большакова.

Жюри также определило финалистов конкурса:

Издание "Азбука от Маечки". Автора: Ила Варина, Ольга Штонда.

Издательство: Nebo BookLab Publishing. Дизайн обложки, иллюстрации, шрифтовой дизайн и архитектоника: Ольга Штонда. Верстка: Антонина Миколенко.

Издание "Ангст". Автор Сергей Рафальский.

Издательство: Addenda Press. Дизайн: Ярослава Ковальчук. Иллюстрации: Ярослав Футымский.

Издание «Куда и откуда».

Издательство: «Издательство Старого Льва». Дизайн: творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив).

Издание "Кураторское пособие". Под редакцией: А. Погребняка, Д. Чепурного, К. Яковенко.

Издано: ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа культурных инициатив. Дизайн: Екатерина Лесив.

Издание «KYIV by Sergiy Maidukov». Автор: Сергей Майдуков.

Издательство: IST Publishing. Дизайн: Grafprom.

Издание "Лилии". Автор: Александр Чекменев.

Издано: MOKSOP. Дизайн: Калин Крузе / ФЛУУТ График-Дизайн

Издание " НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933-м году “Нарбутовского сборника”]».

Издательство: "родословная". Дизайн: Numo Team (Саша Быченко, Алексей Сальников, Алина Белова, Олег Шедловский).

Издание «Полеты во сне и наяву».

Издано: "Национальный центр Александра Довженко" (Довженко-Центр). Концепция издания, дизайн обложки: Алена Соломадина. Подбор иллюстраций: Елена Гончарук, Марина Скирда. Архитектоника книги: Алена Соломадина. Верстка: Екатерина Большакова. Шрифтовый дизайн: Алена Соломадина.

Издание "Постоянное место жительства". Авторы: Павел Маков и Сергей Жадан.

Издательство: IST Publishing. Дизайн: 3Z Studio.

Издание «Страсть». Автор: Джанет Винтерсон.

Издательство: "Вавилонская библиотека". Концепция издания, дизайн обложки, иллюстрации, концепция: Богдана Давидюк. Архитектоника книги, верстка, шрифтовый дизайн: Владимир Гавриш.

Издание "Продуцирование присутствия. Что значение не может передать». Автор: Ганс Ульрих Ґумберхт.

Издательство: IST Publishing. Дизайн обложки: 3Z Studio.

Издание "Русла запястий". Автор: Ольга Ольхова.

Издательство: «Издательство "Саммит-Книга"». Дизайн и верстка: Романа Рубан. Фотографии: пленка Юлиана Паранько. Куратор проекта: Юлия Лактионова.

Издание "Как строить на века. Архитектура вне времени». Автор: Кристофер Александер.

Издательство: "Основы". Артдиректор: Анна Копылова. Дизайн и верстка: Дмитрий Денищик, Екатерина Смолярова.

Всего на Конкурс «Лучший книжный дизайн-2021» было подано 227 книг. В состав жюри в этом году вошли: Ян Венцель (Лейпциг, Германия), Йонас Фегели (Цюрих, Швейцария), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирилл Ткачев, Нина Кудинова, Глеб Капориков (Украина).

Партнером конкурса выступила Компания Visa, которая подготовила подарок для обладателя гран-при — MacBook Air, а также ценные призы победителям категорий и спецвідзнак.

Ценные подарки участникам конкурса подарили Международный фотобанк Depositphotos и Resident_books, официальный представитель издательства TASCHEN в Украине.

Для обладателя гран-при Goethe-Institut в Украине дарит покрытие транспортных расходов для посещения Франкфуртской книжной ярмарки для человека, который внес наибольший вклад в художественное воплощение книги-победителя, а также 6-дневный входной билет на Франкфуртскую книжную ярмарку для издателя или дизайнера.

Медиапартнер конкурса — Telegraf.Design. Образовательный партнер конкурса-Projector.

Посольство Швейцарии в Украине и City of Leipzig являются партнерами конкурса, организовали участие международных членов жюри.

Трансляцию церемонии обеспечила Компания МEGOGO при поддержке Компании Visa.

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Автор: Дмитрий Захаров