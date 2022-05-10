Животное было очень напугано, оно металось по этажу и боялось людей.

На Киевщине спасли кошку с "патриотичными" глазами. Напуганное животное находилось в разрушенном оккупантами доме в Горенке.

Об этом сообщается на странице волонтерской организации "ЗооПатруль" в Instagram.

Кошку назвали Эшли. Она металась по этажу, где раньше была ее квартира. Животное спасли и отвезли в больницу. Сначала она боялась людей, однако впоследствии смогла доверять волонтерам и врачам.

"Девочка нежно мурлыкала у помощницы врача, даже когда у нее брали кровь", - рассказали в "ЗооПатруле".

У кошки разноцветные "патриотичные" глаза. Сейчас с Эшли все хорошо, она находится на реабилитации. Известно, что для кошки уже нашли потенциального хозяина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Черкасской области "откачали" кота, которого вытащили из охваченной огнем квартиры. Во время разведки спасатели заметили, что в охваченном дымом помещении лежит кот и практически не подает признаков жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: