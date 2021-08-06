Обучение в этих заведениях будут проводить дистанционно из-за наименьшего в регионе показателя вакцинации педагогов.

Школы Борозденской, Высокопольской, Лазурненской территориальных общин Херсонской области не смогут 1 сентября принять учеников. Обучение в этих заведениях будут проводить дистанционно. Здесь наименьший в регионе показатель вакцинации педагогов.

Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации.

Сейчас в этих общинах области провакцинировано от 11 до 15% педагогических работников. Этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную. В таком случае для работы офлайн учебные заведения должны иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.

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Сейчас, по данным облгосадминистрации, на Херсонщине от COVID-19 привито 50% учителей. Менее 20 учреждений образования обеспечили вакцинацию 80% и более работников. А значит ученики и воспитанники этих заведений смогут посещать занятия даже во время усиленного карантина.

Коронавирус на Херсонщине

В Херсонской области 38 тысяч работников учебных заведений. По состоянию на 4 августа из них провакцинировано чуть более 19 тысяч человек.

За последние сутки на Херсонщине зафиксировали 37 случаев заболевания COVID-19.

Херсонщина может оказаться в "желтой" зоне, потому что количество больных COVID-19 растет. Об этом 4 августа на странице в Facebook написал председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь.

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Автор: Виктория Гордиенко