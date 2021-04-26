На Харьковщине зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.
Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр МОЗ в Facebook.
В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировали 2615 смертей от коронавируса. За 25 апреля их было 36, что является рекордом количества за сутки. Область в этот день заняла первое место по уровню смертности от COVID-19 в Украине.
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До этого рекордное количество смертей за сутки там было 18 апреля, когда умерли 35 пациентов больниц. После Харьковщины в рейтинге количества летальных исходов идут Днепропетровщина – 34, Запорожье – 24, Львовщина – 13, Киев - 21.
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