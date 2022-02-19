В Харькове проходит обучение по основам гражданской обороны в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!".

Об этом пишет в своем Telegram-канале руководитель харьковского Нацкорпуса Константин Немичев.

Как сообщают организаторы - Национальный Корпус и Штаб обороны Харьковщины, в выучке принимает участие около 800 человек, при этом часть харьковчан не смогла попасть в список участников из-за большого количества желающих.

Программа занятий предусматривает обучение работе с оружием, минно - саперному делу, тактике, основам первой медицинской помощи, картографии и другим полезным в условиях войны навыкам.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в Харькове состоялся большой Марш Единства, в котором приняли участие около 5 тыс. человек.