По словам свидетелей, на курсах парень был молчаливым.

В деле убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион появились показания людей, которые видели подозреваемого Вячеслава Зинченко во время курсов по обучению управлению беспилотниками. Об этом пишет "Главком", ссылаясь на данные судебного реестра.

Инструктор милиарной академии "Дронариум" рассказал, что в течение 11-15 марта 2024 года подозреваемый посещал курс обучения по управлению БпЛА. Он отметил, что Зинченко был молчаливым и видел, как тот общался только со своим напарником во время выполнения поставленных задач. Также известно, что с представителями академии парень не поддерживал и не поддерживает контактов.

В то же время другой свидетель рассказал правоохранительным органам, что на курсах по БпЛА именно он занимался в паре с подозреваемым.

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"После окончания обучения напарник не списывался и не общался по телефону или в любых мессенджерах с Зинченко. И добавил, что во время учебы подозреваемый мало общался с другими лицами, был очень молчаливым. Говорил Вячеслав Зинченко с коллегами по курсу только тогда, когда возникали вопросы на практических или теоретических занятиях", - добавили в "Главкоме".

В свою очередь данные из аналитической системы YouControl свидетельствуют о том, что ООО "Милиарная академия "Дронариум"" была основана в январе 2024 года. Директор и владелец академии - житель Славянска Руслан Беляев.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

Как писал УНИАН, мать Вячеслава Зинченко заявила, что вина ее сына не доказана, поэтому она ожидает его освобождения. Также она вообще не понимает, на каких основаниях был арестован ее сын.

"Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощавый, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды - это незаконное решение", - сказала женщина.

В то же время адвокат дочери Ирины Фарион отметила, что подозреваемый несомненно был на месте преступления, ведь об этом свидетельствуют соответствующие доказательства. Поэтому, по ее словам, это противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте убийства.

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