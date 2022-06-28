Полицейские зафиксировали факт правонарушения, допущенный организаторами вечеринки и ее посетителями.

В Днепропетровской области оперативники Управления стратегических расследований МВД разоблачили местную жительницу, которая организовывала закрытые вечеринки.

Об этом информируется на сайте Нацполиции.

Сообщается, что в закрытых группах посетителям за несколько часов до мероприятия сообщалось о дате, месте и времени проведения.

"Оперативники совместно с сотрудниками следственного управления и управления превентивной деятельности областной полиции обнаружили дом, в котором проходило развлекательное мероприятие. На время проверки в помещении находились 45 человек", - сказано в сообщении.

Полицейские зафиксировали факт правонарушения, допущенный организаторами вечеринки и ее посетителями. Кроме того, изъяли 150 "доз" психотропного вещества и "черновые" записи о сбыте наркотических и психотропных веществ.

Отмечается, что общая стоимость пойманного по ценам "черного" рынка составляет более 50 тысяч гривень.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена правовая квалификация.

Как сообщал УНИАН, в Днепре и Каменском изменилась продолжительность комендантского часа.

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