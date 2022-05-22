Мальчики месяц жили под российской оккупацией, сейчас они хотят защищать свою деревню от врага.

На Черниговщине дети основали "тероборону" и построили блокпост. Мальчики из Новой Басани прожили месяц под российской оккупацией. Сейчас они охраняют родное село и внимательно следят, кто туда приезжает.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Троица мальчиков построила блокпост, медпункт, импровизированные казармы и даже вырыла окопы, из которых хорошо просматриваются главные пути. Чужой здесь не проедет. Всем, кто едет через "блокпост", нужно говорить пароли: "паляниця, полуниця и Укрзалізниця".

На дороге дети расставляют ежей. Мальчики собственноручно сделали деревянных ежей, а еще у них есть металлические, однако это уже трофеи. Дети начали играть в войну после того, как заглянули в глаза настоящей войне и оккупации.

Мать одного из "теробороновцев" рассказывает, что когда их село впервые бомбили рашисты, ее сын стоял на крыльце и пел гимн Украины. После деоккупации Новых Басанов мальчик сагитировал друзей пойти в "тероборону".

К охране своей улицы дети подошли серьезно, они даже не снимают Балаклавы. Рядом с "блокпостом" у мальчиков уже есть полевая кухня. Там они готовят себе еду: печеный картофель, сало с хлебом, яйца.

В медпункте, который создали дети, есть аптечка. Однако, говорят мальчики, раненых у них не было. Также "теробороновцы" показали свои сухпайки - консервы, орехи, печенье, конфеты и даже карты, в которые они планируют играть, если будет скучно.

Любознательные дети обходят все окрестности и исследуют сожженную российскую технику. Иногда мальчики даже находят то, что пропустили пиротехники. Когда дети видят снаряды, они сразу сообщают об этом в сельский совет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что автор популярной песни "Байрактар" рассказал, как написал народный хит.

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