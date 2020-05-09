На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "дякую" (фото)

В Берлине поблагодарили союзников за освобождение.

В Берлине состоялась акция, приуроченная 75-летию освобождения Европы от национал-социализма.

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Вечером в пятницу, 8 мая, на Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на семи языках, в частности, на украинском, польском, белорусском, русском, английском, французском и немецком.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", − заявили в организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская власть не делает из войны культ, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это не «помпезный конкурс танцев на костях», потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу главное не громкость, а искренность.